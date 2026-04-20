Rheinmetall запустил в Гамбурге серийное производство беспилотных катеров
Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall с британским Kraken Technology дал старт производству на верфи Blohm+Voss беспилотных катеров.
Заявление опубликовано на сайте концерна.
Производимые там дроны Kraken K3 Scout в состоянии развивать скорость до 55 узлов.
Отмечается, что продукция направлена как на нужды обороны, так и на гражданские цели.
Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в странах Европы наблюдается нехватка боеприпасов.