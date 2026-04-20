Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина».

© Газета.Ru

«Во всех странах региона — Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании — уже длительное время сохраняется консенсус по подготовке к обороне», — говорится в публикации.

Отмечается, что Швеция приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

До этого Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией. По словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, так называемая смена эпох привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию «пещерной русофобии», вводу против России десятков тысяч санкций, а также разбработке плана по нанесению РФ «стратегического поражения».

А недавно в Германии начал действовать запрет для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет выезжать из страны на длительный срок. По данным газеты Berliner Zeitung, теперь мужчины призывного возраста обязаны получать разрешение, чтобы покинуть страну на срок более трех месяцев.

В свою очередь власти РФ не раз заявляли, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны. В частности, президент России Владимир Путин выражал готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не будет нападать на Европу.

