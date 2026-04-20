Германия планирует потратить сотни миллиардов евро на перевооружение, при этом мужчин уже обязали сообщать о выезде из страны на срок более трех месяцев. Кто выиграет от милитаризации страны, разбиралось издание Life.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «реальной» угрозу, исходящую от России. Он также заявлял, что Германия уже «подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам», и подчеркнул, что армии нужно быть готовой защищать не только свою территорию, но и Прибалтику.

«Безопасность начинается не на наших границах. Она начинается там, где нашим союзникам и партнерам приходится ее защищать. Именно поэтому безопасность Литвы — это и наша безопасность. Защита Вильнюса — это защита Берлина», — заявил канцлер Мерц во время церемонии ввода в строй первой немецкой бригады в Прибалтике.

Правительство Германии рассчитывает потратить на перевооружение армии 377 миллиардов евро. А в бундесвере прямо говорят, что потенциальный противник — Россия.

Кто будет воевать?

По данным Global Fire Power, сейчас численность Вооруженных сил Германии составляет 184 324 человека. В армию собираются «донабрать» 80 тысяч человек.

При этом с 1 января 2026 года граждане Германии в возрасте от 17 до 45 лет обязаны сообщать о своих передвижениях и отчитываться, если планируют уехать из страны на три месяца. Также с 2025 года достигшие 18 лет немцы обязаны заполнить анкету о своем состоянии здоровья и способностях.

По мнению доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, Германия намерена возродить свою боевую мощь не столько для войны с Россией, сколько для консолидации Европы и «под шумок» возвращения статуса мощнейшей военно-политической державы.

Чем планируют воевать?

В 2025 году в Германии началась разработка танка Leopard 3, а в следующем году в войска начнет поступать модифицированный Leopard 2A8.

При этом российские военные, встречавшие в зоне спецоперации немецкие танки Leopard 2А5, отмечали, что они очень тяжелые, практически неремонтопригодные в полевых условиях, а также электронным составляющим современных танков предоставлено слишком много возможностей для управления.

Также на вооружении Германии находятся истребители Eurofighter Typhoon, несущие ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, класса «воздух – земля» AGM-84, AGM-88, Storm Shadow, Brimstone и Taurus, и имеющие возможность сбрасывать бомбы JDAM. Производство этих самолетов было завершено в 1998 году, но уже построенные экземпляры постоянно проходят модернизацию, отмечает издание.

У подразделений противовоздушной обороны Германии есть американские ЗРК MIM-104С/F Patriot, а также немецкие IRIS-T SLM. Что касается флота, то он пока не получил новые фрегаты, заложенные в 2024 году, также нет и подводных лодок. Однако морские летчики осваивают патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, а также вертолеты Sea Tiger.

По договорам о нераспространении и об окончательном урегулировании в отношении Германии, страна не имеет права производить и владеть ядерным оружием. Однако, на авиабазе Бюхель хранится до 20 американских бомб B61, а Служба внешней разведки России считает, что немецкие специалисты способны очень быстро получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония.

Кто выиграет от милитаризации?

Основным поставщиком для бундесвера является немецкая компания Rheinmetall AG, которая производит танки Leopard и Panther, БПМ Marder и Lynx, а также артиллерийские системы и боеприпасы.

Среди акционеров Rheinmetall AG американские фонды и банки BlackRock, The Vanguard Group, Bank of America Corporation и Morgan Stanley. При этом акции Rheinmetall AG в феврале 2022 года с 100 евро выросли до 1550.

«Германия еще при [бывшем канцлере Ангеле] Меркель возглавила антироссийскую коалицию в Европе. Германия была мотором всех действий против Москвы и под этим соусом сначала добилась политического лидерства, а затем и военного. Мерц, продолжая эту линию, превращает страну с точки зрения ВПК в мощнейшее государство Европы», — констатировал доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

При этом издание напомнило, что в 1941 году Германия собрала для нападения на СССР 3,3 миллиона человек, около 3,5 тысячи танков и САУ, почти 4 тысячи самолетов, почти 600 тысяч автомобилей и аналогичное число лошадей. В итоге государство было разделено на несколько частей и надолго утратило свое значение на мировой арене.