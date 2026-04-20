«Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных слова

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала новое таинственное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Радиостанция передала сообщение в 11:32 мск 20 апреля. В нем содержались два слова: «принуждение» и «рюшосбой».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения, смысл которых остается неизвестен.

В прошлый раз станция была активна в воскресенье, 19 апреля. Тогда в эфире прозвучало слово «пелевизатор». До этого, 16 апреля, были переданы слова «ассолев», «криптонит», «кратовгиб» и «мясоруб».