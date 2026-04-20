"Герань" одним ударом уничтожила ТЦК и отдел полиции в Прилуках

БПЛА "Герань" нанесла удар по центру Прилук в Черниговской области. Поражено здание, которое делили районный отдел полиции и офис ТЦК.

"На взрыв приехали пожарные и четыре машины скорой помощи. По предварительным данным, четверо военкомов убиты, трое тяжело ранены. Насильно мобилизованные не пострадали - их держат в камере предварительного заключения в подвале", - рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Взрывной волной и осколками повреждены соседние здания - в них находятся офис налоговой инспекции и два банковских отделения.