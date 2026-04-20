«Солнцепек» ночью сжег пункт дислокации ВСУ в интересах ГрВ «Запад»

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар был нанесен ночью с применением термобарических боеприпасов, сообщило Минобороны России.

© ТК «Звезда»

Цель выявили с помощью беспилотников - разведка обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат расчет выдвинулся на огневую точку, провел пристрелку и затем нанес залп, полностью уничтожив объект. После выполнения задачи экипаж оперативно сменил позицию, выполнив противоогневой маневр.

Подразделения РХБ защиты регулярно поддерживают действия штурмовых и танковых частей, поражая укрепленные опорные пункты, технику и живую силу противника. По словам военнослужащих, «Солнцепек» хорошо зарекомендовал себя благодаря высокой мощности и мобильности.

Термобарические снаряды позволяют эффективно уничтожать цели, укрытые в окопах и укреплениях: при взрыве создается высокая температура и мощное избыточное давление.

Ночная работа используется чаще, так как снижает риски для экипажей и обеспечивает фактор внезапности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.