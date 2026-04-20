В воинской части Одесской области обнаружились «мертвые души»

В Одесской области разоблачили группу военных чиновников, наладивших схему фиктивного оформления украинцев на службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, в 2022-2025 годах в списки личного состава одесской воинской части были внесены 19 человек, которые фактически в ВСУ не служили. Несмотря на это, им оформляли документы об исполнении обязанностей. Эти бумаги стали основанием для начисления денежного довольствия и дополнительных выплат.

Таким образом, по оценке следствия, чиновники ВСУ завладели более чем 15,2 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) бюджетных средств. В мошенничестве участвовали командир воинской части, двое его заместителей, начальник штаба и командир роты.

Средства, перечисляемые «военнослужащим», те затем передавали организаторам схемы наличными или переводили на банковские счета.

Фигурантам расследования вменяют злоупотребление властью, служебный подлог, получение неправомерной выгоды и пособничество в уклонении от военной службы.

Ранее в украинской полиции сообщили о разоблачении другой схемы с «мертвыми душами» в Одесской области. На местном коммунальном предприятии были фиктивно трудоустроены 90 человек. Им начислили почти 15 миллионов гривен зарплаты; некоторым из них также дали отсрочку от мобилизации. В действительности эти люди не работали, а полученные деньги они передавали организаторам схемы.