Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре умные управляемые авиабомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Также за сутки сбиты 274 беспилотника самолетного типа. Районы уничтожения целей не уточняются.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на российские объекты при помощи умных авиабомб. В Минобороны отчитывались о перехвате 60 таких снарядов за неделю с 11 по 17 апреля.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что используемые ВСУ умные авиабомбы обладают небольшой дальностью полета. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.