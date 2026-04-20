WSJ: автопроизводители Германии переориентировались на производство оружия

Автомобильная индустрия Германии переживает трансформацию. На фоне падения спроса и милитаризации европейских стран заводы все чаще переходят с выпуска машин и запчастей на производство военной продукции. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальную статистику правительства.

Как отмечает издание, промышленные предприятия, ранее служившие основой экономического чуда Германии, сегодня превращаются в двигатель перевооружения Европы. Причина всему - продолжительный упадок в экономике ФРГ, самый длительный со времен Второй мировой войны, вызванный сокращением спроса и усилением конкуренции со стороны Китая.

Ежемесячно промышленность страны теряет около 15 тысяч рабочих мест, в том числе в автомобилестроении. Так, по итогам 2025 года прибыль Mercedes-Benz и Volkswagen снизилась на 49% и 44%, а операционная прибыль Porsche рухнула на 98% по сравнению с 2024 годом. В этих условиях Volkswagen ведет переговоры с израильскими производителями о выпуске элементов для системы ПРО «Железный купол». Немецкий поставщик автомобильных деталей Schaeffler уже приступил к изготовлению двигателей для дронов бортовых систем для бронетехники и узлов для военной авиации. На многих оборонных предприятиях трудятся в три смены, выпуская вооружение для Украины. Кроме того, в ближайшее время немецкие предприятия начнут производство противоракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Этим переменам содействуют и государственные заказы в оборонной сфере, единая стоимость которых достигает одного триллиона евро. Как подчеркивает издание, почти 90% всех европейских инвестиций в оборону направляется именно немецким компаниям. Согласно информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в промежутке с 2021 по 2025 год Германия сместила Китай с четвертой строчки в мировом рейтинге вывозов вооружений, увеличив свою долю до 5,7% — это выше показателей 2016–2020 годов. Из этого объема 24% пришлось на поставки Украине, а еще 17% — другим государствам Восточной Европы. Помимо этого, за последние годы главным центром германского военного производства стал Мюнхен. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила о масштабном кризисе в стране. По предварительным прогнозам, экономический рост на 2026 год составит всего 1,3%.