Армия РФ нанесла групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины

Армия РФ нанесла групповой удар возмездия по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке в понедельник говорится, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

Удар был нанесен по объектам ОПК Украины, транспортной и аэродромной инфраструктуре, которые используются в интересах ВСУ.

В МО отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее военкоры сообщали о взрывах в районе портов в Одесской области, в районе Борисполя под Киевом, Кривом Роге в Днепропетровской области, а также в Николаевской и Черниговской областях.