Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Туапсе 20 апреля

Алиса Селезнёва

Страны НАТО поставляют украинской армии дроны, которые могут быть запущены по Туапсе «с любой подконтрольной точки». Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Туапсе 20 апреля
© РИА Новости

По данным Минобороны России, сегодня ночью было сбито 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе и над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В результате атаки Вооруженных сил Украины по Туапсе возник пожар в морском порту, один человек погиб и один пострадал.

«Радиус действия дронов, которые страны НАТО поставляют на Украину, достигают уже 2 тысяч километров. ВСУ могут запускать их с любой подконтрольной точки. И они могут долететь до наших стратегических и гражданских объектов на юге», - пояснил Липовой.

Напомним, что ранее, в результате атаки ВСУ в ночь на 16 апреля, в Туапсе погибли двое детей - 5 и 14 лет. При этом многочисленные обломки беспилотников упали на территории предприятий в районе морского порта.