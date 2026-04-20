Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Туапсе 20 апреля

Страны НАТО поставляют украинской армии дроны, которые могут быть запущены по Туапсе «с любой подконтрольной точки». Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По данным Минобороны России, сегодня ночью было сбито 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе и над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В результате атаки Вооруженных сил Украины по Туапсе возник пожар в морском порту, один человек погиб и один пострадал.

«Радиус действия дронов, которые страны НАТО поставляют на Украину, достигают уже 2 тысяч километров. ВСУ могут запускать их с любой подконтрольной точки. И они могут долететь до наших стратегических и гражданских объектов на юге», - пояснил Липовой.

Напомним, что ранее, в результате атаки ВСУ в ночь на 16 апреля, в Туапсе погибли двое детей - 5 и 14 лет. При этом многочисленные обломки беспилотников упали на территории предприятий в районе морского порта.