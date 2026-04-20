"Герань" ранила советника МО Украины, он опубликовал фото из больницы

Российский дрон-камикадзе "Герань" ранил советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, известного по позывному "Флеш".

Об этом он сообщил в соцсетях и опубликовал фото, где он с повязкой на голове под капельницей лежит в больнице.

"Меня задело, но главное - я чудом жив", - написал он.

Сергей Бескрестнов родился в 1974 году в Киеве. Окончил Киевский военный институт управления и связи в 1997 году по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компании "Украинские радиосистемы".

Решающий бой в зоне СВО: «грандиозный успех» ВС РФ и крупный вооруженный мятеж

В первые месяцы СВО участвовал в боевых действиях в Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Затем занимался консультацией и обучением военнослужащих ВСУ в сфере РЭБ и БПЛА. С 25 января 2026 года Сергей Бескрестнов стал внештатным советником министра обороны Украины.