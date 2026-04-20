Пентагон готовится к переменам из-за «тотального провала» войны с Ираном

Трудности с операцией «Эпическая ярость», которые могут обернуться «тотальным провалом», подталкивают Пентагон к переменам. Как сообщает РИА Новости, столкновение с Тегераном показало, что высокоинтенсивный конфликт даже с уступающим по силе оппонентом требует колоссальных затрат и огромного расхода боеприпасов.

Дорого и много

Военная кампания против Ирана обнажила одну из основных проблем Штатов — экономическая диспропорция противовоздушной обороны. Тегеран, осознавая всю сложность противодействия исключительно американским средствам поражения, расширил конфликт до масштабов всего региона. Нагрузка на ПВО возросла колоссально, а ракеты-перехватчики оказались дороже, чем средства поражения, которые они должны сбивать.

В частности, США и их партнеры тратили на ракеты для систем Patriot по 12 млн долларов за штуку, а для систем THAAD — до 15 млн за штуку. Стоимость БПЛА при этом не превышала 70 тысяч долларов, а порой на одну цель могли запустить до нескольких перехватчиков.

Достаточно быстро это сказалось на эффективности ПВО. Например, если в Израиле в первые две недели конфликта цели достигали только 3% иранских ракет, то с 13 до 22 марта показатель вырос до 27%. Результат сложно списать на активность Тегерана, ведь за этот период число пусков радикально сократилось.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие партнеры Вашингтона. К концу марта ОАЭ и Кувейт израсходовали до 75% запасов ракет Patriot, Бахрейн — 87, Катар — 40.

Кроме того, США оказались не способны сохранить темп ракетных ударов по Ирану. В первую очередь дало о себе знать исчерпание запасов ракет Tomahawk. Пентагон стремится поддерживать их количество на уровне примерно в 4 тысячи единиц. Только за первые четыре недели конфликта Вашингтон израсходовал 850 крылатых ракет этого типа. Стоимость одной единицы может достигать 3,6 млн долларов, а в 2025 году в оборонный бюджет включили заказ на всего 57 таких ракет.

Схожая ситуация и с ракетами JASSM-ER класса «воздух — поверхность». До войны у США их было всего 2300 — за шесть дней американская авиация запустила 786 снарядов. Планируемый объем производства на 2026 год — 396 штук.

Деньги не помогают

Пентагон, судя по всему, понимает важность проблемы. В бюджетном запросе на 2027 год расходы на ракеты увеличились на 188%. Из общего бюджета около 1,5 трлн долларов на ракетное производство собираются потратить 70,5 млрд долларов. В 2025 году эти расходы находились на уровне 20 млрд, а в 2026 году — 24,4 млрд.

«Это признание того факта, что существует дефицит боеприпасов, что у США нет достаточного количества некоторых видов высокоэффективных боеприпасов, и признание того, что им потребуется больше, о чем мы не всегда слышим от Пентагона», — заявил Бекки Вассер из Bloomberg Economics.

При этом деньги не так просто конвертировать в ракеты — у военно-промышленного комплекса может не хватить мощностей. Эксперты полагают, что финансирование будет рассчитано на более длительный срок: производителям может потребоваться несколько лет для развития материальной базы.