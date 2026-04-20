Британские военные сняли встречу с БПК "Североморск" и танкером "Кама"

В Сети появилась фотография БПК "Североморск" и танкера "Кама" Северного флота ВМФ России в сопровождении эскорта Королевского Военно-морского флота Британии.

© МО РФ

Его, судя по ракурсу, сделали с борта британского судна или вертолета. На передний план попал винтокрылый противолодочник Merlin HM1, нависший над российскими кораблями. На заднем плане виднеется пара британских кораблей.

© соцсети

По сообщению посольства РФ в Алжире, большой противолодочный корабль "Североморск" и средний морской танкер "Кама" 11 марта совершили деловой заход в порт страны в рамках реализации алжирско-российской программы военного сотрудничества. Сейчас они возвращаются на родину. В конце марта корабли вошли в Гибралтарский пролив.

БПК проекта 1155 "Североморск" (619) был спущен на воду 24 декабря 1985 года. Изначально носил имя "Симферополь". С 2011 года выполнял задачи по охране гражданского судоходства в районе Аденского залива. Сопроводил десятки караванов. В 2019 году выполнял боевые задачи в Сирии. Корабль вооружен противолодочным комплексом "Раструб-Б", ЗРК "Кинжал", автоматическими установками АК-100 и АК-630, торпедным аппаратом ПТА-53.