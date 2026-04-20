Взяли приз. Что будет с захваченным США иранским кораблем

Силы ВМС США атаковали и захватили иранский контейнеровоз Touska. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, после того как экипаж Touska не подчинился требованию остановиться, эсминец USS Spruance выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель. После этого морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна.

© Российская Газета

Судно как приз

Американский телеканал CNN опросил экспертов, которые рассказали, что ждет Touska дальше. По мнению аналитиков, судно будет доставлено на якорную стоянку или в ближайший порт для осмотра. После осмотра будет определен груз, который может стать собственностью правительства США в качестве "приза". "По законам военно-морской войны в подобных обстоятельствах можно захватить судно, пытавшееся прорвать блокаду, - заявила CNN бывший офицер флота Австралии Дженнифер Паркер. - Если Вашингтон решит сохранить его на длительный срок, то дело должно будет пройти через призовой суд, который необходимо будет создать".

Военная добыча

"Корабль можно рассматривать как военную добычу, подобно любому вражескому комбатанту или материалам, захваченным у противника в ходе вооруженного конфликта", - сказал бывший капитан ВМС США Карл Шустер.

Судьба экипажа не определена

Что касается судьбы экипажа, то это будет зависеть от их национальности. "Если бы это были индийские или филиппинские моряки, их бы просто сняли с судна и репатриировали, - указала Паркер. - Если члены экипажа - иранцы, их могут задержать, а если на борту находятся военнослужащие КСИР, то их могут взять в плен". В Центральном командовании ВС США не стали конкретизировать национальную принадлежность экипажа.

Что и куда вез корабль?

Контейнеровоз Touska - судно типа "Панамакс" (может проходить Панамский канал), построено в 2008 году. Длина - 295 метров, тоннаж - 66 тысяч тонн. Корабль находится под санкциями США. По данным иранских источников, судно шло из Китая в иранский порт Бендер-Аббас. Сообщается, что контейнеровоз "загружен", однако характер груза неизвестен.

Захват осложняет переговоры

Захват американцами корабля создает сложности для возможного нового раунда переговоров США и Ирана. Как отмечает Al Jazeera, ранее иранцы заявляли, что любые подобные действия будут расценены как нарушение соглашения о прекращении огня. "Мы имеем дело с крайне сложной ситуацией, - указывает телеканал. - Иран заявил, что готовит ответные меры. И это показывает, насколько высоки ставки и как они могут еще больше возрасти в этой деликатной ситуации".

Первое нападение

Как подчеркивает телеканал Sky News, США впервые применили силу в ходе военно-морской блокады. "Это знаменует собой напряженный момент, - отмечают эксперты. - Судя по событиям, произошедшим в Ормузском проливе, очевидно, что сейчас это действительно стало главным полем битвы".