В России оценили слова Буданова* о проблемах с мобилизацией на Украине

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* (включен в России в список экстремистов и террористов) о трудностях с мобилизацией призвано вернуть украинских беженцев из стран Евросоюза, и верить ему нельзя. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее Буданов* назвал очень сложной ситуацию с выполнением даже минимального плана по мобилизации на Украине. По его словам «мобилизационный ресурс исчерпан», а проблемы с набором людей «на войну, которая длится много лет», являются «закономерным развитием событий».

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Буданову* верить не стоит. У Вооруженных сил Украины действительно есть проблемы, «но и ресурсы еще остались», поэтому расслабляться нельзя, уверен он.

«Недавно [Владимир] Зеленский встречался с канцлером Германии [Фридрихом Мерцем]. Они пришли к пониманию, что часть беженцев вполне могут направить обратно на Украину воевать. Еще могут снизить возраст мобилизации. Остается третий вариант — это женщины. Их пока призывают служить добровольно», — пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что женщины в украинской армии служат не только связистками или медсестрами, но также операторами беспилотников, и среди них есть даже штурмовики.

«Я думаю, что все заявления, в том числе и Буданова*, согласовываются с Зеленским, чтобы получить как можно больше вооружения и БПЛА, поспособствовать возвращению беженцев на Украину», — считает Дандыкин.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил ранее о начале решающего противостояния с Россией. По словам Сырского, ВС РФ увеличили численность своих войск беспилотных систем. Он подчеркнул, что ВСУ «не имеют права останавливаться».

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.