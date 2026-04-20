Грандиозный успех ВС РФ на северном фронте продолжается — российские военные неожиданно форсировали реку и обратили целый гарнизон ВСУ вспять. Как сообщает «Царьград», у украинской стороны тем временем назрел крупный вооруженный мятеж, а офицеры называют место, где решится судьба конфликта.

Переброска войск под Купянск

Прошлые сутки ознаменовались важными изменениями на двух направлениях. Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк подчеркнул, что ключевым фактором на каждом является наличие инициативы у одной или у другой стороны.

Так, на купянском направлении обстановка для обороны ВСУ продолжает ухудшаться. Кроме ежедневного оттеснения противника на восточном берегу ВС РФ развернули крупное наступление и на западном фланге. Основное направление атак остается неизменным — продвижение в сторону Ковшаровки, которое теперь получило дополнительное развитие.

«Предпринятые украинскими силами контратаки в районе Песчаного, направленные навстречу наступающим российским подразделениям, потерпели полное поражение. Эти неудачные попытки привели к существенному истощению личного состава в данном секторе обороны ВСУ», — заявил Антонюк.

Другой успех зафиксирован на северном участке плацдарма — продвижение идет от Петропавловки к Кучеровке. Взяты под полный контроль все позиции ВСУ в лесном массиве Восточное, а также установлено присутствие в самом селе. Параллельно на западном берегу Оскола ВС РФ начали реализацию наступательных операций с целью возвращения контроля над всем Купянским районом.

Антонюк замечает, что командование ВСУ предприняло меры по подготовке к возможному российскому наступлению на данном направлении. В последние недели заметно не только количественное увеличение группировки, но и ее качественное усиление. Ключевой стала переброска девятой бригады беспилотных систем. Кроме того, там фиксируется активность подразделений спецназа, стянутых с различных участков фронта. Такая концентрация сил указывает на возможную подготовку наступления со стороны ВСУ.

Мятеж в украинских рядах

Украинские военные случайно уничтожили лагерь своих же наемников под Купянском ударом из РСЗО — жертвами огня стали боевики из Бразилии. По информации СМИ, наводчик реактивной системы залпового огня Vampire перепутал координаты и запустил снаряды по позиции в районе села Михайловка. Более 30 человек получили ранения. Число убитых не раскрывается.

По мнению ряда военных экспертов, в действительности удар был преднамеренным. Очевидно, что до предполагаемой цели было достаточно большое расстояние, из-за чего ошибка маловероятна. Сами по себе конфликты между наемниками и ВСУ на фронте вещь весьма частая — иностранцы отказываются идти в самоубийственные штурмы и бросают свои позиции.

Однако в этот раз ситуация стала хуже. После «промаха» значительная часть боевиков, по разным данным до 300 солдат, просто бросили позиции и ушли в тыл. По сути, они подняли вооруженный бунт, угрожая украинцам и командованию развернуть против них штыки, если им не дадут коридор.

Побег ВСУ и решающее сражение

Согласно данным объективного контроля, ВС РФ зашли в Охримовку в Харьковской области — с севера, форсировав реку Волчью. Водная преграда достаточно большая, из-за чего противник не ожидал наступления с этой стороны. В итоге ВСУ сбежали со своих позиций, а российские подразделения взяли почти весь населенный пункт под контроль.

«Блестящая операция. Ну и теперь, конечно, ВСУ оказываются зажаты сразу с трех сторон. Такие себе перспективы у ВСУ. Эту сельскую агломерацию они рискуют довольно-таки быстро потерять», — заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев.

В Днепропетровской области на участке в районе Новопавловки ситуация напоминает постоянный «тяни-толкай». С некоторых позиций ВС РФ якобы отошли, однако в ходе наступлений приобрели в 2-3 раза больше территории. Наблюдается расширение плацдарма между Воздвиженкой и Верхней Терсой.

Также украинцы заявили об «очередном успехе» на западно-запорожском направлении. Источники утверждают, что ВС РФ «выдавили» в сторону Степногорска. При этом с их же заявлений ВСУ якобы давным-давно ведут бои в самом населенном пункте. По итогу объективного контроля нет, а противник вновь пользуется информационным вакуумом. На обозначенном участке уже длительное время рисуется «серая зона» без значительных изменений.

Ряд украинских военных при этом настроены вовсе не оптимистично. Например, отставной полковник СБУ Олег Стариков считает, что именно запорожский фронт решит судьбу конфликта. Подойдя на расстояние выстрела артиллерии, российские военные смогут полностью изолировать Запорожье, перебив мосты. Офицер считает, что это станет самой большой западней для ВСУ.