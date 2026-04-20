Главный дрон-разведчик ВС России показали

Главный дрон-разведчик Вооруженных сил (ВС) России — «Орлан-10» — показали на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом со ссылкой на компанию-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ) сообщает ТАСС.

Там уточнили, что российский беспилотник впервые демонстрируется с рисунком орлана на корпусе.

Ранее агентство сообщило, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э показали на выставке вооружения и военной техники в Куала-Лумпуре.

Также в апреле компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что на выставке в Малайзии покажет беспилотные летательные аппараты с самым большим боевым опытом, в частности комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М», а также многофункциональные комплексы с беспилотником «Орлан-10Е» и «Орлан-30».