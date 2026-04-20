Аналитиков НАТО перепугал «Искандер-К»

Американский Military Watch Magazine (статью перевели ИноСМИ) пишет, что в тени громких заявлений о гиперзвуке и баллистических ракетах долгое время оставался менее заметный, но, возможно, более коварный для НАТО противник. Речь идет о крылатом варианте российского оперативно-тактического комплекса — «Искандер-К». В то время как его «старший брат» «Искандер-М» заслужил репутацию разрушителя систем ПВО благодаря своей скорости и мощи, именно «К» создает ту самую «серую зону», где традиционная оборона НАТО может дать критическую трещину.

Поступивший на вооружение российской армии в середине 2010-х, «Искандер-К» представляет собой эволюционный шаг вперед по сравнению с морскими крылатыми ракетами «Калибр». Если морское базирование ограничено театром военных действий и доступом к акватории, то сухопутная мобильная установка способна действовать из любой точки, включая леса, тоннели и городские кварталы, оставаясь неуловимой для спутниковой разведки.

Смертельная дальность и скрытность как главное оружие

Главное преимущество «Искандера-К», как пишет американское издание, заключается не в скорости (она у него существенно ниже, чем у баллистических аналогов), а в радикально иной физике полета. Комплекс использует крылатые ракеты 9М728 и усовершенствованные 9М729. Последние, по оценкам западных аналитиков, обладают дальностью от 1500 до 2000 километров. Это означает, что, находясь на территории Калининградской области или западных военных округов РФ, комплекс держит под прицелом не только прифронтовую полосу, но и глубокие тылы Альянса вплоть до атлантического побережья Европы.

Ключевое отличие от баллистики — профиль полета. «Искандер-М» летит по высокоэллиптической траектории, его легко засечь системам раннего предупреждения (СПРН) на старте. Крылатая же ракета «К» огибает рельеф местности на предельно малых высотах, используя складки ландшафта для укрытия от радаров. Такая тактика делает её обнаружение задачей чрезвычайно сложной: время подлета к цели сопоставимо со временем, необходимым оператору ПВО, чтобы просто осознать угрозу и включить подсветку цели.

Комбинированный удар: Перегрузка для систем ПВО

Аналитики Military Watch Magazine подчеркивают, что главный тактический прием применения «Искандера-К» — это совместная работа с «Искандером-М» и новейшим комплексом «Орешник». Защититься от баллистической и крылатой ракеты одновременно — нетривиальная задача даже для эшелонированной обороны НАТО.

Баллистическая ракета выступает в роли тарана: она летит быстро и высоко, вынуждая систему ПВО включать радары и расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики на верхних эшелонах. В этот момент «Искандер-К» на бреющем полете проскальзывает в образовавшиеся «дыры» в радиолокационном поле. Кроме того, низкая заметность крылатой ракеты делает её идеальным инструментом для первого обезглавливающего удара по командным центрам и стационарным радиолокационным постам.

Точность и ядерный фактор

Точность попадания — еще один козырь комплекса. Круговое вероятное отклонение (КВО) ракет «Искандера-К» оценивается в диапазоне от 5 до 10 метров. Для крылатой ракеты, преодолевшей 1500 км в режиме огибания рельефа, это показатель хирургической точности. Такая аккуратность позволяет поражать критически важную инфраструктуру: мосты, электростанции, командные бункеры и склады боеприпасов, минимизируя расход ракет.

Особый аспект угрозы, который поднимается в западной прессе, — двойное назначение носителя. «Искандер-К» рассматривается как потенциальная платформа для тактического ядерного оружия. В отличие от громоздких стратегических сил, эти мобильные комплексы сложно уничтожить превентивным ударом. В условиях эскалации они становятся идеальным инструментом «сдерживания на поле боя», способным нанести неприемлемый ущерб сосредоточениям сил НАТО в Европе без запуска глобальной термоядерной войны.

Критическое истощение ПВО НАТО как катализатор угрозы

Ситуация усугубляется логистическим состоянием обороны стран Альянса. Военные эксперты обращают внимание на парадокс: конфликт на Украине привел к беспрецедентному истощению зенитных ракетных арсеналов США и Европы. Пусковые установки Patriot, радары и перехватчики в огромных количествах были переданы Киеву. Запасы ключевых боеприпасов для ПВО, включая SM-2 и SM-3, сократились до критических минимумов.

Одновременно с этим, как отмечается в аналитике, инциденты на Ближнем Востоке (в частности, иранские удары) показали уязвимость даже самых современных радиолокационных систем перед насыщенными комбинированными атаками. На этом фоне российский «Орешник» (принятый на вооружение в конце 2025 года) выступает в роли «взломщика сейфов» — он уничтожает наиболее защищенные цели ПВО, расчищая коридор для армады «Искандеров-К».

Сравнение с мировыми аналогами

По своему назначению «Искандер-К» занимает нишу между американской системой Typhon (способной запускать Tomahawk) и китайской CJ-10. Однако американская система в основном морского или стационарного базирования, тогда как российский комплекс изначально создавался для маневренной войны на истощение. Пусковые установки «Искандера» легко рассредоточить по необорудованным позициям, они быстрее меняют дислокацию и готовы к переброске военно-транспортной авиацией. Это делает их живучими даже в условиях тотального превосходства противника в воздухе.

Итоговая формула угрозы выглядит так: дальность + скрытность + точность + истощение ресурсов обороны противника. В то время как политики обсуждают потолки вооружений, «Искандер-К» уже сегодня формирует новый ландшафт безопасности в Европе, где глубокий тыл перестает быть безопасным убежищем, резюмирует американское издание.