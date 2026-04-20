Армия РФ ликвидировала «Сумский коридор» для дронов ВСУ

Российские военные нанесли массированные удары по инфраструктуре украинской армии в Сумах, Одессе, Запорожье и Чернигове. Что именно могло быть уничтожено в ходе атаки, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Сумской коридор»

В Сумской области под российскими ударами в первую очередь оказался так называемый «Сумский коридор» — место, откуда длительное время осуществлялись запуски дронов для атак по территории России, пояснил Борис Джерелиевский.

«Соответственно, там была организована вся инфраструктура, которая обеспечивала эти запуски. Вполне возможно, целями ударов стали ее объекты и она перестала существовать», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, в регион стянуто достаточно много украинских военных, и там находятся разнообразные военные объекты, в том числе и обеспечивающие логистику.

«В самом городе очень часто размещаются не только средства ПВО, но и ударные системы, прикрываясь населением, как живым щитом. Это не секрет, и, в общем-то, с первых дней СВО формирования противника такую практику применяли», — отметил эксперт.

Чернигов и инструкторы НАТО

Чернигов, являющийся логистическим хабом для всей обороны северного направления Вооруженных сил Украины, также подвергся атаке, и очевидцы сообщили о взрывах

и столбах дыма над городом, пояснил Борис Джерелиевский.

Он обратил внимание на то, что российские войска могли атаковать как находящиеся в городе склады боеприпасов и сборочные мастерские БПЛА, так и места дислокации иностранных специалистов.

«Целью могли стать места размещения наемников, западных инструкторов или советников. Это могут быть объекты инфраструктуры, имеющие двойное значение, например, электростанции, транспортные узлы и так далее. Скорее всего, они тоже поражены», — добавил Джерелиевский.

Охота за беспилотными катерами в Одессе

Приоритетными целями в Одессе становятся цеха по производству морских дронов - безэкипажных катеров (БЭКов) и места их складирования, пояснил военный эксперт.

Он напомнил, что портовый город является перевалочным пунктом для военных грузов, которые часто «размещают в элеваторах и в местах хранения продовольственных товаров», также в Одессе развернуты цеха по сборке БЭКов и созданы точки для их запуска по территории России и российским судам.

«Склады и цеха по сборке БЭКов, как и все ударные системы: и морские, и наземные, и воздушные, относятся к приоритетным целям, их в первую очередь стараются уничтожить», — объяснил Борис Джерелиевский.

Запорожье

Запорожье является одним из центров промышленности Украины, где сейчас на базе цехов сталелитейных и машиностроительных предприятий работают мастерские по сборке различных ударных систем. Поэтому там достаточно целей для ударов ВС России, заметил эксперт.

«Кроме того, город находится рядом с передовой, поэтому он стал логистическим узлом формирований ВСУ. Учитывая, насколько интенсивные боевые действия идут на этом направлении, Запорожье имеет такое же или даже большее значение, чем Чернигов», — резюмировал он.

Британский министр обороны Джон Хили ранее анонсировал поставки 120 тысяч беспилотников различных типов Киеву. Министерство обороны России заявило, что планы Европы нарастить поставки дронов всё быстрее втягивают европейцев в конфликт с Москвой.

Названы детали контратаки ВСУ в Запорожской области

Позднее появилась информация об атаках по военным объектам в Одесской области. Сообщалось, что под удар попали объекты в Одессе, городе Измаил и селе Грибовка. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что в Одесской области попали под удар места, куда поставляется оружие НАТО.