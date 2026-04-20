Появилось видео идущей под водой субмарины, снятое с вертолета

Опубликовали кадры, снятые с борта немецкого военного вертолета во время морских учений в Юго-Восточной Азии.

Экипажу воздушного судна удалось увидеть и запечатлеть субмарину ВМС Южной Кореи, идущую в подводном положении.

Этому способствовали отсутствие волнения на море и ясная погода, при которой солнечные лучи проникли в глубь водной толщи и осветили корабль.

Летчикам морской авиации известно, что при определенных условиях подводные лодки хорошо заметны даже на изрядной глубине. На этом эффекте построены методы морского патрулирования и противолодочной борьбы.

При визуальном контакте с субмариной морская авиация может мгновенно применять глубинные бомбы и другое оружие, не запуская громоздкую процедуру сброса и активации гидроакустических буев.