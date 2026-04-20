В Прибалтике выбрали страну с самой уязвимой обороной

Среди стран Прибалтики Латвия наиболее уязвима в сфере обороны. Об этом заявил литовский политический обозреватель Витаутас Брюверис, передает «РБК-Украина».

«В отличие от Литвы, активно наращивающей военное присутствие и инфраструктуру вблизи Сувалкского коридора, страна имеет значительно меньшие ресурсы и менее выраженную политическую сплоченность по обороне», — цитирует издание обозревателя.

По его словам, в Латвии присутствуют антизападные настроения, выражающиеся в скептицизме по расходам на НАТО и симпатиях к России.

Ранее Брюверис пожаловался на рост количества избирателей с пророссийскими взглядами, несмотря на общий антироссийский курс страны.