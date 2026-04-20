Фрегат ВМФ Китая 20 часов препятствовал проходу иностранного корабля

ВМФ Народно-освободительной армии Китая направили фрегат типа 054A для оттеснения иностранного военного корабля, вторгшегося на китайскую территорию, что привело к 20-часовому противостоянию, сообщает Military Watch Magazine.

"Многочисленные сообщения указывают на то, что иностранным судном был эсминец типа Arleigh Burke ВМС США, хотя эта информация остается неподтвержденной", - пишет MWM.

Уточняется, что иностранный корабль имел более высокое водоизмещение, и что в момент наибольшего сближения два судна находились примерно в двухстах метрах друга.

Чуть подробнее о ситуации рассказал один из членов экипажа китайского фрегата. По его словам, иностранное судно активно маневрировало, пытаясь перекрыть путь кораблю ВМФ НОАК. Китайские моряки готовились к бою и были готовы открыть огонь в любой момент.

"После более чем 20-часового противостояния иностранное судно ушло, обнаружив, что не имеет возможности использовать образовавшуюся брешь", - пишет издание.

Китай развернул передовые средства для защиты своих островных территорий, и хотя эсминцы типа 054A вооружены слабее, чем эсминцы типа 052D и 055 , они обладают высокой боеспособностью для противодействия попыткам вторжения в китайские воды, подводит итог Military Watch.