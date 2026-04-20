Командир оценил возможности БМПТ "Терминатор"

Командир взвода огневой поддержки российской группировки войск "Центр" Александр Петрин оценил характеристики боевой машины поддержки танков "Терминатор". Она сочетает мощную базу танка и вооружение.

© Российская Газета

Александр Петрин отметил, что БМПТ ориентирована на поражение живой силы и легкобронированных целей, пишет РИА Новости. База у него - танка Т-90, а вооружение - от боевой машины пехоты. Как предполагает командир взвода, благодаря этим качествам машину и назвали "Терминатором".

На БМПТ установлен 7,62 миллиметровый пулемет ПКТ, два автоматических гранатомета АГС-17Д с темпом стрельбы до 400 выстрелов. А еще пушки 2А42 - до 550 выстрелов в минуту и противотанковые управляемые ракеты. Дальность ракет - до 4 километров. Гранатометы эффективно действуют на дистанции до 1,2 тысячи метров.

Машина обеспечивает "колоссальное огневое поражение" и усиливает подразделения на поле боя, считает Александр Петрин.

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.