Военных, служащих в 119-й бригаде территориальной обороны ВСУ в Сумской области, заменили военными из рот охраны аэродромов Воздушных сил, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Допросы военнопленных продемонстрировали почти полную утрату боеспособности 119-й бригады территориальной обороны, поделились подробностями силовики.

По информации собеседника агентства, солдат теробороны заменили военнослужащие Воздушных сил Украины из рот охраны аэродромов, а также техники и связисты, которых прикомандировали в распоряжение "офицеров" 119-й бригады.

Ранее сообщалось, что военных полицейских и сотрудников Нацгвардии Украины, которые отказались задерживать дезертиров, перевели в штурмовые части. Работники правоохранительных органов отказались выезжать в Волчанский район Харьковской области для задержания, после чего были переведены в спецподразделение.