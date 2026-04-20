СМИ: Милитаризация Европы уже сопровождается крупными махинациями

Взятый Евросоюзом курс на милитаризацию уже привел к росту мошенничества и коррупции в области военных закупок. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент.

Еврочиновник указал, что стремление европейских столиц к перевооружению стало "магнитом" для преступников. Их привлекают огромные суммы, вливаемые европейскими столицами в оборонный сектор.

OLAF фиксирует все большее число нарушений, которые связаны с мошенничеством в области военных исследований и закупок.

"Чем больше Европа инвестирует в оборону, тем больше мы находим здесь преступлений", - указал Клемент.

Его ведомство сейчас расследует мошеннические схемы, связанные с общим военным бюджетом ЕС в размере 2 трлн евро. Он включает, в том числе, программу финансирования производства боеприпасов на сумму 500 млн евро, оборонные кредиты на сумму 150 млрд евро и программу развития оборонной промышленности на сумму 1,5 млрд евро.

"Это деньги европейских граждан, OLAF должна отвечать за защиту финансовых интересов жителей Европы", - заявил Клемент.

Он сообщил, что в 2025 году его ведомство уже поручило Евросоюзу возместить 597 млн евро, "потерянных" в результате мошенничества или других правонарушений. Также было остановлено нецелевое финансирование на сумму 18,1 млн евро.

Конкретные примеры мошенничества Клемент раскрывать не стал, но подчеркнул, что OLAF сталкивается с "манипуляциями с государственными тендерами, завышением цен, незаконным лоббизмом и коррупцией".