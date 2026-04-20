Подразделение беспилотных систем группировки «Север» нанесло удары по украинским военным, предотвратив восстановление позиций в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник беспилотных систем полка с позывным «Тольятти».

По его словам, попытка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) починить инженерные сооружения была пресечена расчетом «Молния-2» 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса. Восстановление разрушенных укреплений было замечено в ходе наблюдений, после чего по позициям ВСУ был нанесен удар, повредивший окопы, блиндажи и огневые точки.

«Для полной ликвидации живой силы по местам расположения личного состава ВСУ был нанесен повторный удар с помощью беспилотника», - уточнил «Тольятти».

Ранее артиллерийский расчет самоходной установки «Акация» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Первой серией выстрелов были разрушены антенные мачты и ретрансляторы, это лишило украинских военных связи. Последующие удары разрушили укрытия операторов.