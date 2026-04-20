В Минобороны РФ сообщили о ликвидации пехоты ВСУ и об уничтожении украинских дронов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 20 апреля.

Операция костромских десантников

Костромские артиллеристы-десантники ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Российские военные применили реактивную систему залпового огня «Град».

Выполнив задачу, боевая машина покинула огневую позицию и убыла в тыловой район, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Солнцепёка»

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали, что удар был нанесен термобарическими снарядами. Операция проводилась ночью.

Уничтожение объекта ВСУ обеспечило продвижение российских штурмовиков на особо важном участке, отметили в Минобороны.

Уничтожение «Фурий»

Операторы FPV-истребителей нанесли удары по трем дронам и барражирующему боеприпасу ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. В результате были уничтожены вторгнувшийся в воздушное пространство ударный беспилотник (барражирующий боеприпас «Батон») и три разведывательных дрона - две «Фурии» и «Вектор». Военные отметили, что цели были ликвидированы тараном в воздухе.

Операция под Добропольем

Операторы ударных дронов ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что цели были обнаружены благодаря круглосуточной воздушной разведке.

Удар Ка-52М

Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар наносился авиаракетами. Все цели были поражены. Справившись с заданием, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Наказание солдат Нацгвардии Украины

Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что военнослужащих Нацгвардии и военной полиции Украины отправили в штурмовые отряды за отказ задерживать дезертиров. По словам собеседника агентства, произошло это в Харьковской области.

Источник РИА Новости отметил, что служащие Нацгвардии и военной полиции отказались выдвигаться в Волчанский район для задержания украинских дезертиров.

Уничтожение Humvee

Российские FPV-дроны уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета беспилотников, военного с позывным «Велес».

Военный рассказал, что координаты Humvee были получены от воздушной разведки. После этого к бронеавтомобилю отправили FPV-дрон.