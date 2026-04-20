Появилось видео захвата спецназом США иранского судна Touska

Центральное командование США опубликовало кадры захвата иранского контейнеровоза Touska.

Днем 19 апреля 300-метровое судно было остановлено выстрелами американского эсминца Spruance в Оманском заливе, неподалеку от входа в Ормузский пролив. Снаряды эсминца попали в машинное отделение контейнеровоза, он потерял ход.

В ночь на понедельник группа американского спецназа с десантного корабля Tripoli высадилась на судно и захватила его. Военные США спустились на палубу с вертолетов по тросам.

Touska находится под санкциями США и в течение шести часов игнорировало предупреждения, заявили в Пентагоне. Сейчас американцы изучают находящийся на судне груз. Контейнеровоз возвращался в Иран из Порт-Кланга, Малайзия.

КСИР назвал захват судна актом пиратства и в ответ атаковал беспилотниками корабли ВМС США.