Массированная атака ВСУ 20 апреля: погибшие и раненые

Средства противовоздушной обороны сбили над территорией России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Какие регионы оказались под ударом к утру 20 апреля, и каким последствиям это привело, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака велась с 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск 20 апреля. Были сбиты беспилотники самолетного типа.

БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Краснодарский край

Сегодня ночью массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины подвергся Туапсе. Об этом сообщил своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. (…) В морском порту произошло возгорание», - заявил глава региона.

В свою очередь глава Туапсе Сергей Бойко уточнил, что обломки БПЛА также повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме. Повреждения получила и газовая труба.

«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами», - призвал он жителей города.

По данным очевидцев, которые привел Shot, взрывы гремели не только над Туапсе, но и над Геленджиком и Анапой. В общей сложности было слышно несколько десятков взрывов в разных частях черноморского побережья. А в аэропортах Краснодара и Геленджика были введены временные ограничения на вылет и посадку самолетов, отмечает канал.

ДНР

Вооруженные силы Украины с помощи беспилотников атаковали автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал в мессенджере Max глава города Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Калининском районе Горловки повреждена одна единица общественного транспорта. Ранен водитель», - пояснил он.

Брянская область

Прошедшей ночью над территорией Брянской области уничтожены семь вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

При этом, по его словам, вечером 19 апреля ВСУ атаковали село Зерново Суземского района.

«В результате целенаправленного удара дроном – камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», - рассказал глава региона, уточнив, что пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, что в ночь на 16 апреля в результате массированной атаки на Краснодарский край в Туапсе погибли двое детей - 5 и 14 лет. При этом многочисленные обломки беспилотников упали и на территории предприятий в районе морского порта.