Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) экстренно доукомплектовывает подразделения близ Волчанска Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В Харьковской области командование ВСУ экстренно пытается доукомплектовать подразделения, действующие в Волчанском районе», — передает агентство слова своего источника.

Отмечается, что в боевые группы переводят военных из радиотехнической и отдельной механизированной бригад украинских войск.

Ранее стало известно, что заградотряды украинской Нацгвардии не дали отступить подразделениям ВСУ у села Зыбино в Харьковской области. Сообщается, что командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступать, несмотря на отсутствие боеприпасов и колоссальные потери.