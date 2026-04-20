В селе Бачевск Сумской области подразделения 210 штурмового полка ВСУ открыли огонь по бойцам 104-й бригады территориальной обороны. Те ответили.

Поводом для перестрелки стал случайный сброс боеприпаса на позиции штурмовиков с дрона, управлял которым расчет 104 обр ТрО, пишет "Северный ветер".

Инцидент вызвал много шума среди украинских военных блогеров - те поспешили написать о стрелковых боях в Бачевске и заходе русских войск. Село находится в пяти километрах от границы с Брянской областью.

В Краснопольском районе противник предпринял две попытки контратаковать силами штурмовых групп восточнее Таратутино. Накаты отбиты, большая часть штурмовиков уничтожена, один взят в плен.

Допросы пленных из 119-й бригады территориальной обороны показали, что от соединения осталось лишь название, а выбитый личный состав заменили на военнослужащих ВВС Украины из рот охраны аэродромов, техников и связистов.