ВС России взяли под контроль все дороги к Константиновке
Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие к Константиновке. Как сообщили в силовых структурах РФ, ротации и переброска личного состава ВСУ в город сильно затруднены.
В силовых структурах заявили: «Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, также и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднен». При этом отмечается, что украинская сторона активно использует дроны для обороны города.
В самой Константиновке продолжаются ожесточенные бои.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники перекрыли основные пути снабжения украинской армии вокруг Константиновки.
Командир разведывательно-ударной роты рассказал о полном огневом контроле последней дороги снабжения противника.
Российские подразделения заняли существенную часть этого населенного пункта.