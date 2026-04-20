ВС России взяли под контроль все дороги к Константиновке

Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие к Константиновке. Как сообщили в силовых структурах РФ, ротации и переброска личного состава ВСУ в город сильно затруднены.

В силовых структурах заявили: «Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, также и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднен». При этом отмечается, что украинская сторона активно использует дроны для обороны города.

В самой Константиновке продолжаются ожесточенные бои.

Российские подразделения заняли существенную часть этого населенного пункта.