ВСУ, контратакуя на запорожском участке, несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Все попытки противника контратаковать на запорожском участке оказываются тщетными. Более того, украинские войска несут большие потери. Точкой, где противник потерял больше всего сил за последнее время, является населенный пункт Верхняя Терса", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ безуспешно контратакуют со стороны бывшего Каховского водохранилища и пытаются выбить российские силы со Степногорска Запорожской области. По его словам, Киев также контратакует у Малой Токмачки и Терноватого.