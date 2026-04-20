Российские войска поражают закрытые антидроновыми сетями объекты при помощи артиллерии, нарушая логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинские войска закрыли сетями дорогу Н-08, по которой снабжается группировка в Орехове. Всего, по словам отставного военного, было укрыто 30 километров трассы.

«Наши военнослужащие, невзирая даже на такие меры противника, нарушают логистику ореховской группировки противника, нанося удары из артиллерии против которой дронные сети не работают», — сказал он.

Ранее Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска несут большие потери, особенно — в районе Верхней Терсы.