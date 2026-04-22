Российские бойцы на добропольском направлении обхитрили украинские беспилотники «Баба-Яга» прорвались к позиции и ликвидировали 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным Певец.

Он уточнил, что штурм проводился ночью группой из восьми человек. По его словам, российские военные решили использовать костюм, скрывающий тепло, из-за применения противником тяжелых дронов.

Снайперская группа сорвала дроновую атаку ВСУ на артиллерию

«Зашли ночью, противник этого не ожидал», — рассказал собеседник агентства.

Певец добавил, что в результате было уничтожено 16 бойцов ВСУ.

Ранее военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на харьковском направлении. Беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетами зенитных FPV-дронов и мобильными огневыми группами.