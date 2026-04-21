Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ на регионы России

В течение ночи с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 мск 21 апреля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаки отражены над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Также беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря.

Другие подробности не приводятся. Обстоятельства атак уточняются.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

На этом фоне стало известно о разработке нового беспилотника в США. Американская компания AeroVironment представила модульный аппарат MAYHEM 10, который позволяет быстро менять конфигурацию в зависимости от задач.

По данным профильных источников, ускорение разработки достигнуто за счет модульной конструкции и открытой архитектуры. В компании указывают, что подобные решения формируются с учетом опыта современных конфликтов.

Беспилотник может запускаться с различных платформ — воздушных, наземных и морских. В зависимости от оснащения он способен выполнять разведывательные и ударные задачи, а также использоваться для радиоэлектронной борьбы и связи.

Заявленная дальность полета составляет до 100 километров, время нахождения в воздухе — до 50 минут. В ударной версии аппарат может оснащаться боевой частью противотанкового комплекса Javelin.