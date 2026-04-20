Российский Су-57Э заметили в азиатской стране

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э показали на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом сообщает ТАСС.

Экспортный вариант боевого самолета Су-57 представлен в рамках объединенной экспозиции компании «Рособоронэкспорт».

Ранее компания сообщила, что Россия на выставке в Малайзии покажет беспилотные летательные аппараты с самым большим боевым опытом, в частности, комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М», а также многофункциональные комплексы с беспилотником «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

Тогда же «Рособоронэкспорт» рассказал, список заказчиков Су-57Э уверенно расширяется.