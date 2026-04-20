В США признали неэффективность санкций против России

Удар возмездия ВС России по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины доказал, что санкции Запада не способны угрожать военному потенциалу РФ. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).

«Массированный авианалет (…) подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций», — пишет автор статьи.

Отмечается, что ни Украина, ни западные страны не могут конкурировать с Москвой в производстве вооружений.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.