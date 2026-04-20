«В то время как ВМС США все еще борются за поддержание своих 11 атомных авианосцев, Россия меняет правила игры, используя совершенно иной подход. После распада Советского Союза бывшая сверхдержава потеряла ключевые промышленные объекты, такие как Николаевский судостроительный завод, в результате чего ее возможности по строительству крупных кораблей стали сильно ограничены. В такой ситуации Москва не стала вступать в авианосную гонку вооружений с Западом, а сосредоточилась на других направлениях», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что Россия избрала нестандартный путь в оборонной политике. Осознав невозможность прямого соперничества с альянсом НАТО в масштабах бюджетов и строительства авианосцев, Москва сделала упор на развитие двух стратегических направлений: подлодок и гиперзвукового оружия. Реализация этой стратегии превзошла самые смелые прогнозы, предоставив Кремлю асимметричное преимущество, недоступное традиционным морским державам, таким как Великобритания и Франция, что, по мнению китайских журналистов, ставит их в невыгодное положение.

Особое внимание уделяется атомным подводным лодкам класса «Борей», которые стали основой российской военно-морской стратегии. Благодаря применению безэховых плиток, уровень шума этих субмарин удалось снизить до показателей, схожих с естественным шумом океана. По признанию ВМС США, современные гидролокационные системы способны обнаружить такие подлодки лишь с вероятностью менее 30%. Китайские наблюдатели подчеркивают, что российский подводный флот в настоящее время находится на уровне, сопоставимом с американским, и значительно превосходит британский и французский.

Дополнительным аргументом является наличие у России подводных беспилотников «Посейдон», аналогов которым в мире нет. В области гиперзвукового оружия Россия также демонстрирует явное лидерство, в то время как страны НАТО еще не представили ни одной готовой системы, тогда как у России их уже несколько. Китайские эксперты заключают, что пока западные страны ведут дискуссии об актуальности авианосцев, Россия пересматривает принципы морской конкуренции XXI века, эффективно используя асимметричные средства.

Это технологическое превосходство позволяет России, даже не располагая авианосцами, надежно сдерживать морские силы государств Запада, пишет АБН24.