Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ на морской порт в Туапсе

Мужчина погиб в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на морской порт в Туапсе, еще один пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожарные ликвидировали возгорание в морском порту Туапсе, которое произошло в результате атаки БПЛА ВСУ. В тушении было задействовано свыше 150 человек и 49 единиц техники. Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь на 16 апреля.

В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты.