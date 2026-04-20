Названо способное поразить любую ракету НАТО российское оружие

Названо российское оружие, которое способно поразить любую ракету НАТО. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск (ГВ) «Восток» с позывным Медведь.

Медведь является оператором зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», который, по его словам, способен ликвидировать практически любую вражескую ракету.

«Наш ракетный комплекс ["Бук-М3"] по тактико-техническим характеристикам способен поразить практически любую ракету НАТО», — заявил военнослужащий.

Медведь также добавил, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ГВ «Восток» используют отечественные каналы связи, которые работают безупречно.

ЗРК «Бук-М3» — комплекс средней дальности, был принят на вооружение в 2016 году. Одними из особенностей данного российского оружия являются: современная цифровая элементная база, основное оружие — зенитная ракета 9М317М, оснащенная осколочно-фугасной боевой частью с активной радиолокационной головкой самонаведения, а общий возимый запас готовых к бою ракет увеличен до 120 штук.

Дальность перехвата воздушных целей может достигать 70 километров, а максимальная высота поражения — 35 километров.

Ранее было перечислено российское оружие, которое может сбить новую ракету Precision Strike Missile (PrSM) Армии Соединенных Штатов Америки.