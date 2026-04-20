Над тремя городами РФ прогремели взрывы

Украинские беспилотники (БПЛА) атакуют черноморское побережье Краснодарского края. Взрывы слышны над Туапсе, Геленджиком и Анапой. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, силы противовоздушной обороны (ПВО) активно уничтожают цели. Как рассказали местные жители, после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях побережья. Сообщается, что наиболее интенсивно ПВО работает в районе Туапсе. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в нoчь на вoскресенье, 19 апреля, силы ПВО перехватили и уничтoжили 13 украинских БПЛА. Накануне в ведомстве сообщили, что в период с 20:00 17 апреля по 08:00 18 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 258 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны.