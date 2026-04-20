Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) выступают в качестве ключевого оружия на передовой в зоне спецоперации. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

© Газета.Ru

"Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине", — говорится в материале.

По данным издания, важным этапом в совершенствовании боевых возможностей этих вооружений стало создание ТОС-2 "Тосочка", которая вышла за рамки штурмового оружия и способна функционировать как передовая система огневой поддержки. Она обеспечивает значительно большую гибкость при нанесении ударов снарядами в термобарическом снаряжении.

При этом значительно меньшие затраты на техническое обслуживание и расход топлива, гораздо большая мобильность и меньший вес, позволяющий перемещать ее по воздуху и морю, делают ТОС-2 весьма полезной на поле боя. В конце марта стало известно, что экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили несколько замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

По словам командира взвода огнеметных систем в составе Вооруженных сил РФ с позывным "Факел", расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляли контроль и корректировку поражаемых целей. Результаты операции передавались на командный пункт в режиме реального времени.