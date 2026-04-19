Военные США протаранили иранский корабль, пытавшийся пройти Ормузский пролив

ВС США задержали грузовое судно под флагом Ирана, которое пыталось пройти американскую блокаду в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, судно Touska перехватил эсминец ВМС USS Spruance и предупредил его экипаж об остановке.

Моряки отказались слушать американских военных, поэтому корабль ВМФ остановил их, проделав дыру в машинном отделении грузового корабля.

«Прямо сейчас морские пехотинцы охраняют судно. Touska находится в ведении США», — написал Трамп.

12 апреля стало известно, что Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

1 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что РФ может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.