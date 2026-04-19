Израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в Ливане

Военнослужащий армии Израиля повредил статую Иисуса Христа в населенном пункте Дибель на юге Ливана.

Об этом сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

«Израильский военный разбил голову статуе пророка Иисуса Христа во время рейда», — отмечается в сообщении.

Армия обороны Израиля отреагировала на инцидент. В ЦАХАЛ заявили, что действия солдата не соответствуют принципам израильских вооруженных сил и пообещали провести расследование в связи со случившимся.

18 апреля израильские военные атаковали несколько районов на юге Ливана, возложив на «террористов» ответственность за срыв перемирия. По данным ЦАХАЛ, в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня израильская авиация совместно с сухопутными силами страны нанесла «точечные удары по террористам». Кроме того, артиллерия поразила объекты, которые «использовались для подготовки атак».

До этого президент США объявил о введении десятидневного «режима тишины» между Израилем и Ливаном. По его словам, он лично выступает гарантом достигнутого соглашения и запретил Израилю наносить удары по ливанским поселениям. Перемирие началось в ночь на 17 апреля, однако обе стороны уже успели обвинить друг друга в срыве режима прекращения огня.