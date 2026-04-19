Беспилотники атаковали Воронежскую область

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Воронежской областью.

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата», — заявил Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

По его словам, в двух муниципалитетах региона сохраняется угроза атаки дронов, на всей территории области действует режим опасности атаки БПЛА.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 украинских дронов.

По данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.