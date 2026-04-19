Сырский рассказал о «соревновании» Украины с Россией по трем направлениям

Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

«Продолжается соревнование с Россией по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик», — заявил главком.

По его словам, сейчас у Украины есть прогресс в разработке разведывательных и ударных БпЛА самолетного и мультироторного типов, FPV-дронов, беспилотников на радиоуправлении и оптоволокне, БПЛА-перехватчиков и наземных роботизированных комплексов. Однако Киев испытывает и проблемы в сфере закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, а также по направлению «организационно-штатных изменений в подразделениях БпС», отметил Сырский.

В апреле Минобороны России сообщило, что некоторые европейские страны на фоне растущих потерь ВСУ решили нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории России. В том же месяце подполковник ВСУ Алексей Шугайло заявил, что без FPV-дронов сейчас не проходит ни одна операция в российско-украинском конфликте.

В феврале Сырский заявил, что технологический процесс в производстве дронов создал «смертельную зону», и для солдат существует особая угроза на поле боя на 1200 километров в длину и на 20 километров в глубину.

Также в феврале главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил, что в российские войска начал массово поступать новый тяжелый FPV-дрон на оптоволокне «Провод».