Французское судно попало под огонь в Ормузском проливе

Следовавший через Ормузский пролив контейнеровоз Everglade, принадлежащий французской судоходной компании CMA CGM, получил повреждения в результате «предупредительных выстрелов». Об этом сообщает агентство Anadolu.

В компании заявили, что все члены экипажа контейнеровоза находятся в безопасности, никто из них не пострадал. Как утверждается, судно остается в рабочем состоянии, а повреждения получили лишь некоторые контейнеры.

18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его после снятия морской блокады США. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что Тегеран будет считать проход судов через пролив «сотрудничеством с врагом».