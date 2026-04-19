Минобороны Британии потеряло данные тысяч резервистов

Минобороны Великобритании потеряло контактные данные десятков тысяч военнослужащих, подлежащих призыву в случае конфликта. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон, который выступил одним из авторов представленного летом 2025 года 114-страничного стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

Робертсон рассказал, что министерство обороны Британии утратило контактные данные десятков тысяч резервистов, которые могут быть призваны в случае конфликта, передает ТАСС. По его словам, сейчас ведомству неизвестно даже местонахождение большинства экс-военнослужащих:

«Министерство обороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать», – отметил Робертсон.

Издание The Guardian добавляет, что по закону все бывшие офицеры, включая резервистов, обязаны быть готовы к призыву на службу в любое время. В течение первых шести лет после увольнения Минобороны ежегодно связывается с ними, однако дальше связь поддерживается слабо. После окончания холодной войны эта практика практически сошла на нет, и теперь ведомство может не иметь актуальной информации о большом числе потенциальных резервистов.

В Минобороны Британии заявили газете, что работают над совершенствованием базы данных и поддерживают связь с резервистами, чтобы ускорить мобилизацию при необходимости.

